"Милан" нацелился на шведского хавбека
Фото инстаграм Габриэля Гудмундссона
Полузащитник "Гронингена" Габриэль Гудмундссон стал трансферной целью "Милана".
По информации журналиста Николо Скиры, клубы уже начали переговоры о переходе 22-летнего шведа.
Голландский клуб готов продать своего игрока за сумму от 4 до 5 миллионов евро.
В прошлом сезоне Гудмундссон сыграл за "Гронинген" 23 матча и сделал 5 ассистов.
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