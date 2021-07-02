"Милан" нацелился на шведского хавбека

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"Милан" нацелился на шведского хавбека

Фото инстаграм Габриэля Гудмундссона

Полузащитник "Гронингена" Габриэль Гудмундссон стал трансферной целью "Милана".

По информации журналиста Николо Скиры, клубы уже начали переговоры о переходе 22-летнего шведа.

Голландский клуб готов продать своего игрока за сумму от 4 до 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гудмундссон сыграл за "Гронинген" 23 матча и сделал 5 ассистов.

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