"Милан" нацелился на таланта из "Вероны"

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Вероны" Маттео Ловато, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает возможность приобретения футболиста в зимнее трансферное окно. "Верона" может расстаться с игроком, но хочет получить за него 20 миллионов евро. Ловато также входит в сферу интересов "Интера".

20-летний Ловато выступает за "Верону" с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Атлетико" и "Милан" могут совершить обмен футболистами. | http://soccernews.ru