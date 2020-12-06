"Милан" нацелился на таланта из "Вероны"

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"Милан" нацелился на таланта из "Вероны"

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Вероны" Маттео Ловато, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает возможность приобретения футболиста в зимнее трансферное окно. "Верона" может расстаться с игроком, но хочет получить за него 20 миллионов евро. Ловато также входит в сферу интересов "Интера".

20-летний Ловато выступает за "Верону" с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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