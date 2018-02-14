"Милан" нацелился на талантливого форварда "Байера"

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"Милан" нацелился на талантливого форварда "Байера"

"Милан" хочет приобрести форварда "Байера" Леона Бэйли.

Как сообщает итальянская пресса, "россонери" хочет усилить атакующую линию для закрепления команды в первой половине турнирной таблицы. Стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Бэйли провел 19 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

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