"Милан" нацелился на талантливого форварда "Байера"
"Милан" хочет приобрести форварда "Байера" Леона Бэйли.
Как сообщает итальянская пресса, "россонери" хочет усилить атакующую линию для закрепления команды в первой половине турнирной таблицы. Стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.
В текущем сезоне Бэйли провел 19 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.
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|Интер Милан
|24
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|4
|Рома
|24
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|Лацио
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|Сампдория
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|Милан
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|24
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|10
|Удинезе
|24
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|24
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