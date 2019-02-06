"Милан" нацелился на талантливого француза
"Милан" проявляет интерес к защитнику "Марселя" Бубакару Камара, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также молодой игрок входит в сферу интересов "Челси" и "Арсенала".
19-летний Камара является воспитанником "Марселя". В нынешнем сезоне он провел за клуб 23 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Аталанта
|22
|35
|6
|Рома
|22
|35
|7
|Лацио
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9