"Милан" нацелился на талантливого француза

Теги миланмарсельбубакар камаратрансферы

"Милан" нацелился на талантливого француза

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Марселя" Бубакару Камара, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также молодой игрок входит в сферу интересов "Челси" и "Арсенала".

19-летний Камара является воспитанником "Марселя". В нынешнем сезоне он провел за клуб 23 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Милан" интересуется форвардом сборной Катара. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ с огромным трудом победил клуб третьей лиги в Кубке Франции

ПСЖ с огромным трудом победил клуб третьей лиги в Кубке Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 60
2 Наполи Наполи 22 51
3 Интер Милан Интер Милан 22 40
4 Милан Милан 22 36
5 Аталанта Аталанта 22 35
6 Рома Рома 22 35
7 Лацио Лацио 22 35
8 Сампдория Сампдория 22 33
9 Фиорентина Фиорентина 22 31
10 Торино Торино 22 31
11 Сассуоло Сассуоло 22 30
12 Парма Парма 22 29
13 Дженоа Дженоа 22 24
14 СПАЛ СПАЛ 22 22
15 Кальяри Кальяри 22 21
16 Удинезе Удинезе 22 19
17 Эмполи Эмполи 22 18
18 Болонья Болонья 22 17
19 Фрозиноне Фрозиноне 22 13
20 Кьево Кьево 22 9
Полная таблица

топ-5 тегов