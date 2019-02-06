"Милан" нацелился на талантливого француза

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Марселя" Бубакару Камара, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также молодой игрок входит в сферу интересов "Челси" и "Арсенала".

19-летний Камара является воспитанником "Марселя". В нынешнем сезоне он провел за клуб 23 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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