"Милан" нацелился на талантливого нигерийского форварда

"Милан" проявляет интерес к нигерийскому нападающему "Лилля" Виктору Осимену, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов миланского "Интера". Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Лилль" оценивает его в 100 миллионов евро.

Осимхен перешел в "Лилль" летом 2019 года из "Шарлеруа" за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за французский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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