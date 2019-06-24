"Милан" нацелился на третьего игрока "Реала"

"Милан" рассчитывает этим летом усилить свой состав за счёт нескольких игроков мадридского "Реала".

Ранее сообщалось, что "россонери" хотят арендовать Матео Ковачича и Дани Себальоса, а теперь стало известно, что в шорт-лист клуба также входит левый защитник "бланкос" Тео Эрнандес.

По информации Sportmediaset, "Милан" и "Реал" уже обсуждали возможный трансфер 21-летнего футболиста.

"Реал" купил Эрнандеса в 2017 году у "Атлетико" за 24 миллиона евро.

В минувшем сезоне фулбек выступал на правах аренды за "Реал Сосьедад", в его активе 1 гол и 2 ассиста в 28 матчах.

Интерес к нему также проявляют "Ювентус", "Байер" и "Наполи".

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