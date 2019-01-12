"Милан" нацелился на ведущего форварда "Монако"

Теги миланмонакорадамель фалькаотрансферы

"Милан" нацелился на ведущего форварда "Монако"

Форвард "Монако" Радамель Фалькао может перебраться в "Милан".

Как сообщает Calciomercato, "россонери" видит в колумбийце замену Гонсало Игуаину, который может уйти в "Челси".

В нынешнем сезоне на счету Фалькао семь забитых мячей и две результативные передачи в 21 игре.

Читайте также: "Милан" заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" добыл скромную победу над "Брайтоном" и другие результаты 22-го тура АПЛ

"Ливерпуль" добыл скромную победу над "Брайтоном" и другие результаты 22-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов