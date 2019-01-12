"Милан" нацелился на ведущего форварда "Монако"

Форвард "Монако" Радамель Фалькао может перебраться в "Милан".

Как сообщает Calciomercato, "россонери" видит в колумбийце замену Гонсало Игуаину, который может уйти в "Челси".

В нынешнем сезоне на счету Фалькао семь забитых мячей и две результативные передачи в 21 игре.

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