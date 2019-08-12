"Милан" нацелился на вице-чемпиона мира 2018 года

Форвард "Айнтрахта" Анте Ребич привлёк внимание "Милана", сообщает Tuttosport.

По информации источника, "россонери" видят в хорвате альтернативу вингеру "Атлетико" Анхелю Корреа, о трансфере которого клубу договориться не удалось.

Ранее СМИ писали об интересе к вице-чемпиону мира 2018 года со стороны миланского "Интера".

Ребич выступает за "Айнтрахт" с 2016 года, сыграл 97 матчей, забил 25 голов и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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