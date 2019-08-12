"Милан" нацелился на вице-чемпиона мира 2018 года
Форвард "Айнтрахта" Анте Ребич привлёк внимание "Милана", сообщает Tuttosport.
По информации источника, "россонери" видят в хорвате альтернативу вингеру "Атлетико" Анхелю Корреа, о трансфере которого клубу договориться не удалось.
Ранее СМИ писали об интересе к вице-чемпиону мира 2018 года со стороны миланского "Интера".
Ребич выступает за "Айнтрахт" с 2016 года, сыграл 97 матчей, забил 25 голов и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
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|Вердер Бремен
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|Майнц 05
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|14
|Шальке
|34
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|Аугсбург
|34
|32
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|Штутгарт
|34
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|Ганновер 96
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