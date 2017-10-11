"Милан" нацелился на вингера "Барселоны"

Итальянский "Милан" нацелился на вингера каталонской "Барселоны" Жерара Деулофеу, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "россонери" уже выходили на контакт с "сине-гранатовыми" по вопросу приобретения 23-летнего футболиста, который был оценен его клубом в 20 миллионов евро.

Напомним, Деулофеу отыграл в "Милане" вторую часть сезона 2016/2017, забив в 18 матчах за итальянский гранд 4 мяча и сделав 3 голевые передачи.

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