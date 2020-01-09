"Милан" нацелился на вингера "Интера"

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"Милан" нацелился на вингера "Интера"

"Милан" проявляет предметный интерес к вингеру миланского "Интера" Маттео Политано, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "россонери" собираются подписать 26-летнего футболиста в случае ухода Фабио Борини.

Агенты Политано уже провели переговоры с "Миланом" о возможном трансфере.

"Интер" арендовал игрока в 2018 году, а прошлым летом выкупил его за 21,1 миллионов евро.

В составе "нерадзурри" Политано забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 62 матчах.

Не пропустите: "Милан" нашел альтернативы защитнику "Барселоны". | http://soccernews.ru
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