"Милан" нацелился на вингера "Интера"
"Милан" проявляет предметный интерес к вингеру миланского "Интера" Маттео Политано, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, "россонери" собираются подписать 26-летнего футболиста в случае ухода Фабио Борини.
Агенты Политано уже провели переговоры с "Миланом" о возможном трансфере.
"Интер" арендовал игрока в 2018 году, а прошлым летом выкупил его за 21,1 миллионов евро.
В составе "нерадзурри" Политано забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 62 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|18
|45
|2
|Ювентус
|18
|45
|3
|Лацио
|17
|39
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|18
|34
|6
|Кальяри
|18
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Наполи
|18
|24
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Болонья
|18
|23
|11
|Хеллас Верона
|17
|22
|12
|Милан
|18
|22
|13
|Удинезе
|18
|21
|14
|Сассуоло
|18
|19
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12