"Милан" нацелился на вингера "Интера"

"Милан" проявляет предметный интерес к вингеру миланского "Интера" Маттео Политано, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "россонери" собираются подписать 26-летнего футболиста в случае ухода Фабио Борини.

Агенты Политано уже провели переговоры с "Миланом" о возможном трансфере.

"Интер" арендовал игрока в 2018 году, а прошлым летом выкупил его за 21,1 миллионов евро.

В составе "нерадзурри" Политано забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 62 матчах.

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