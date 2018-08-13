"Милан" нацелился на вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, информирует La Repubblica.

По сведениям источника, "россонери" внимательно следят за ситуацией с 22-летним игроком "красных дьяволов", который конфликтует с главным тренером своей команды Жозе Моуринью. Если до закрытия текущего трансферного окна появится возможность для подписания француза, "россонери" планируют ею воспользоваться.

В прошлом сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, президент "Лацио" готов продать Милинковича-Савича "Милану" за 120 миллионов евро. | soccernews.ru