"Милан" нацелился на вингера "Манчестер Юнайтед"

Теги миланманчестер юнайтедантони мартиаль

"Милан" нацелился на вингера "Манчестер Юнайтед""Милан" нацелился на вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, информирует La Repubblica.

По сведениям источника, "россонери" внимательно следят за ситуацией с 22-летним игроком "красных дьяволов", который конфликтует с главным тренером своей команды Жозе Моуринью. Если до закрытия текущего трансферного окна появится возможность для подписания француза, "россонери" планируют ею воспользоваться.

В прошлом сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним,  президент "Лацио" готов продать Милинковича-Савича "Милану" за 120 миллионов евро. | soccernews.ru

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