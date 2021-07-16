"Милан" нацелился на вингера "Шахтёра"

Теги шахтер донецкмилантетесамуэль кастильехотрансферы

"Милан" нацелился на вингера "Шахтёра"

Фото инстаграм Тете

Фланговый нападающий "Шахтёра" Тете может продолжить карьеру в Италии, сообщает "Мета Спорт".

По информации источника, "Милан" хочет усилить 21-летним бразильцем позицию правого вингера.

В составе "россонери" Тете, вероятно, заменит Самуэля Кастильехо, на которого претендуют испанские клубы.

В прошлом сезоне футболист "Шахтёра" забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

Не пропустите: Жиру прилетел в Италию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Гути - идиот, Фигу - сукин сын": новые сливы аудиозаписей Переса

"Гути - идиот, Фигу - сукин сын": новые сливы аудиозаписей Переса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов