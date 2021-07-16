"Милан" нацелился на вингера "Шахтёра"

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Фланговый нападающий "Шахтёра" Тете может продолжить карьеру в Италии, сообщает "Мета Спорт".

По информации источника, "Милан" хочет усилить 21-летним бразильцем позицию правого вингера.

В составе "россонери" Тете, вероятно, заменит Самуэля Кастильехо, на которого претендуют испанские клубы.

В прошлом сезоне футболист "Шахтёра" забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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