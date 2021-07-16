"Милан" нацелился на вингера "Шахтёра"
Фото инстаграм Тете
Фланговый нападающий "Шахтёра" Тете может продолжить карьеру в Италии, сообщает "Мета Спорт".
По информации источника, "Милан" хочет усилить 21-летним бразильцем позицию правого вингера.
В составе "россонери" Тете, вероятно, заменит Самуэля Кастильехо, на которого претендуют испанские клубы.
В прошлом сезоне футболист "Шахтёра" забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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|4
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
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|Сампдория
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17