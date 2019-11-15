"Милан" нацелился на воспитанника "Барселоны"

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"Милан" нацелился на воспитанника "Барселоны"

Спортивный директора загребского "Динамо" Марко Вукелич заявил, что полузащитником команды Дани Ольмо интересуется "Милан".

"Вокруг Ольмо ходит много слухов. Я знаю, что "Милан" интересуется им, а также Тайсоном из "Шахтера". Но конкретных предложений никто не делал", - приводит слова Вукелича milannews.it.

21-летний Ольмо является воспитанником "Барселоны". В "Динамо" он перешел в 2014 году. В нынешнем сезоне хавбек провел за загребский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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