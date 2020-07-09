"Милан" нацелился на воспитанника "Барселоны"



"Милан" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении игрока может настоять Ральф Рангник, который может возглавить "Милан" в следующем сезоне.

Стоит отметить, что "Милан" интересовался Ольмо и ранее, но в январе 2020 года он перешел в "РБ Лейпциг" из загребского "Динамо" за 19 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Ольмо провел за "РБ Лейпциг" 13 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Хавбек является воспитанником "Барселоны".

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