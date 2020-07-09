"Милан" нацелился на воспитанника "Барселоны"
"Милан" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении игрока может настоять Ральф Рангник, который может возглавить "Милан" в следующем сезоне.
Стоит отметить, что "Милан" интересовался Ольмо и ранее, но в январе 2020 года он перешел в "РБ Лейпциг" из загребского "Динамо" за 19 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Ольмо провел за "РБ Лейпциг" 13 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Хавбек является воспитанником "Барселоны".
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20