"Милан" нацелился на вратаря "Арсенала"

Фото твиттер Бернда Лено

Голкипер лондонского "Арсенала" Бернд Лено может продолжить карьеру в Серии А.

По информации Tuttosport, в услугах 29-летнего немца заинтересован "Милан".

Сообщается, что "россонери" хотят подписать вратаря следующим летом, когда он станет свободным агентом.

Лено выступает за "Арсенал" с 2018 года, сыграл 120 матчей и пропустил 143 гола. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

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