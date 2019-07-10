"Милан" нацелился на защитника "Арсенала"

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"Милан" нацелился на защитника "Арсенала"

"Милан" хочет усилиться центральным защитником "Арсенала" Крыстяном Беликом, сообщает Przeglad Sportowy.

По информации источника, итальянский клуб уже ведёт переговоры с агентом 21-летнего футболиста.

Поляк, рыночная стоимость которого оценивается в 2 миллиона евро, готов присоединиться к "россонери" этим летом.

Конкуренцию "Милану" составят "Дерби Каунти", "Вест Бромвич", "Мидлсбро" и "Брентфорд".

Белик выступает за "Арсенал" с января 2015 года, с тех пор он провёл за "канониров" 2 матча. Сдавался в аренду "Бирмингему", "Уолсоллу" и "Чарльтону".

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