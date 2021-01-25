"Милан" нацелился на защитника "Аякса"

"Милан" проявляет интерес к аргентинскому защитнику амстердамского "Аякса" Лисандро Мартинесу, сообщает Todofichajes.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Впрочем, "Аякс" предпочитает продать игрока в январе.

В нынешнем сезоне 23-летний Мартинес провел за "Аякс" 18 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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