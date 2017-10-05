"Милан" нацелился на защитника "Барселоны"

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Алеишу Видалю, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" видят в 28-летнем испанце замену Андреа Конти, который из-за травмы выбыл на полгода.

Известно, что "Милан" готов предложить за Видаля в январе 15 миллионов евро.

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