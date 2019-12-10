"Милан" нацелился на защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо стал трансферной целью "Милана", сообщает Sport.es.

По информации источника, "россонери" готовы приобрести 19-летнего француза уже в январе.

"Сине-гранатовые" отпустят перспективного центрбека за 12 миллионов евро, если итальянский клуб согласится включить в сделку опцию обратного выкупа.

В текущем сезоне Тодибо сыграл за "Барсу" всего два матча. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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