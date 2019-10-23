"Милан" нацелился на защитника "Баварии"

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"Милан" нацелился на защитника "Баварии"

Защитник "Баварии" Лукас Май стал трансферной целью "Милана", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" хотят заполучить 19-летнего немца следующим летом, когда истечёт его контракт с мюнхенским клубом.

Конкуренцию "Милану" может составить дортмундская "Боруссия".

Май - воспитанник "Баварии". За основную команду "ротен" он дебютировал в апреле 2018 года, с тех пор провёл 2 матча.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.

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