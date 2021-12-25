"Милан" нацелился на защитника "Болоньи"

Фото твиттер "Болоньи"

Левый защитник "Болоньи" Аарон Хики привлёк внимание "Милана", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" давно следят за прогрессом 19-летнего футболиста, чья рыночная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

Шотландский фулбек перебрался в Серию А осенью 2020-го, заключив с "Болоньей" контракт до 2024 года.

В текущем сезоне Хики забил 5 голов в 20 матчах.

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