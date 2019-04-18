"Милан" нацелился на защитника "Челси"
"Милан" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Челси" Эмерсону, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
25-летний Эмерсона перешел в "Челси" зимой 2018 года из "Ромы" за 20 миллионов евро. В этом сезоне он провел за английский клуб 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
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