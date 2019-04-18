"Милан" нацелился на защитника "Челси"

Теги миланчелсиэмерсон пальмеритрансферы

"Милан" нацелился на защитника "Челси"

"Милан" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Челси" Эмерсону, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

25-летний Эмерсона перешел в "Челси" зимой 2018 года из "Ромы" за 20 миллионов евро. В этом сезоне он провел за английский клуб 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Не пропустите: "Челси" не собирается выкупать Игуаина. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ройзман: "Представляете во сколько нам обходится дело Кокорина-Мамаева?"

Ройзман: "Представляете во сколько нам обходится дело Кокорина-Мамаева?"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 33 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
Полная таблица

топ-5 тегов