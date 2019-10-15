"Милан" нацелился на защитника "Челси"

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"Милан" нацелился на защитника "Челси"

Защитник лондонского "Челси" Абдул Рахман Баба стал трансферной целью "Милана", сообщает итальянская пресса.

25-летний ганец может присоединиться к "россонери" в январе. Стороны уже ведут переговоры о переходе.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Баба выступает на правах аренды за "Мальорку", но провёл всего 2 матча.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

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