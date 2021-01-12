"Милан" нацелился на защитника "Челси"

"Милан" проявляет интерес к защитнику лондонского "Челси" Олувафикайоми Олувадамилоле "Фикайо" Томори, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб уже начал переговоры о переходе игрока в зимнее трансферное окно. "Милан" обратил внимание на Томори, так как главная трансферная цель клуба Мохамед Симакан из "Страсбура" получил травму.

В нынешнем сезоне 23-летний Томори провел за "Челси" четыре матча. Его контракт с английским клубом действует до лета 2024 года.

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