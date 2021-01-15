"Милан" нацелился на защитника "Челси"

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"Милан" нацелился на защитника "Челси"

Центральный защитник лондонского "Челси" Фикайо Томори может продолжить карьеру в Италии.

По информации Sky Sport Italia, "Милан" рассчитывает арендовать 23-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Сейчас клубы ведут переговоры о сумме выкупа англичанина - "синие" настаивают на 30 миллионах евро, а "россонери" пытаются сбить цену.

В текущем сезоне Томори сыграл за "Челси" всего 4 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 17 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" может усилиться экс-форвардом "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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