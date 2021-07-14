"Милан" нацелился на защитника "Монако"
Фото: инстаграм Фоде Балло-Туре/Автор неизвестен
"Милан" проявляет интерес к левому защитнику "Монако" и сборной Сенегала Фоде Балло-Туре, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, в данный момент клубы ведут активные переговоры. Сумма трансфера может составить 8 миллионов евро без учета бонусов.
В прошлом сезоне 24-летний Балло-Туре провел за "Монако" 29 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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