"Милан" нацелился на защитника "Монако"

Фото: инстаграм Фоде Балло-Туре/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к левому защитнику "Монако" и сборной Сенегала Фоде Балло-Туре, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, в данный момент клубы ведут активные переговоры. Сумма трансфера может составить 8 миллионов евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне 24-летний Балло-Туре провел за "Монако" 29 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Переход Влашича в "Милан" оказался под угрозой срыва. | http://soccernews.ru