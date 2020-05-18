"Милан" нацелился на защитника ПСВ

Теги миланпсвдензел думфристрансферы

"Милан" нацелился на защитника ПСВ

Правый защитник ПСВ Дензел Думфрис стал трансферной целью "Милана", сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По его информации, клубы уже контактировали по поводу возможного трансфера 24-летнего футболиста. Сумма сделки может составить 15 миллионов евро.

Думфрис выступает за ПСВ с 2018 года, в текущем сезоне сыграл 40 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

Рыночная стоимость голландца оценивается в 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" рассматривает кандидатуру еще одного тренера из Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ТОП-9 игроков Бундеслиги, на которых стоит посмотреть после карантина - здесь ветераны, ведущие бомбардирские силы и дерзкие "ноунеймы"

ТОП-9 игроков Бундеслиги, на которых стоит посмотреть после карантина - здесь ветераны, ведущие бомбардирские силы и дерзкие "ноунеймы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов