"Милан" нацелился на защитника ПСВ

Правый защитник ПСВ Дензел Думфрис стал трансферной целью "Милана", сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По его информации, клубы уже контактировали по поводу возможного трансфера 24-летнего футболиста. Сумма сделки может составить 15 миллионов евро.

Думфрис выступает за ПСВ с 2018 года, в текущем сезоне сыграл 40 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

Рыночная стоимость голландца оценивается в 12 миллионов евро.

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