"Милан" нацелился на защитника "Шальке"

"Милан" проявляет интерес к центральному защитнику "Шальке" Матие Настасичу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "россонери" решили переключить внимание на 27-летнего серба из-за неудачи в переговорах по другим трансферным целям.

В частности, клубу не удалось договориться о подписании Кристофера Айера из "Селтика" и Николы Миленковича из "Фиорентины".

Что касается Настасича, то "Милан" может арендовать его с обязательством последующего выкупа - "Шальке" на такой вариант согласен.

Не пропустите: "Милан" может перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru