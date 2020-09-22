"Милан" нацелился на защитника "Шальке"
"Милан" проявляет интерес к центральному защитнику "Шальке" Матие Настасичу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, "россонери" решили переключить внимание на 27-летнего серба из-за неудачи в переговорах по другим трансферным целям.
В частности, клубу не удалось договориться о подписании Кристофера Айера из "Селтика" и Николы Миленковича из "Фиорентины".
Что касается Настасича, то "Милан" может арендовать его с обязательством последующего выкупа - "Шальке" на такой вариант согласен.
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