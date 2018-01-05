"Милан" нацелился на защитника "Вердера"

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"Милан" нацелился на защитника "Вердера"

Защитник "Вердера" Людвиг Аугустинссон попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Football Italia, сделка может состояться в это трансферное окно, а за игрока "россонери" заплатит 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Аугустинссон провел 19 матчей и отметился одним ассистом.

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