"Милан" начал переговоры о трансфере второго бомбардира Евро-2020

Фото инстаграм Патрика Шика

Нападающий леверкузенского "Байера" Патрик Шик может стать игроком "Милана", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, "россонери" уже вступили в переговоры по поводу покупки 25-летнего футболиста.

"Фармацевты" оценивают чешского бомбардира в 40 миллионов евро.

Шик забил 4 гола в 4 матчах Евро-2020. Это второй результат в турнире - больше только у португальца Криштиану Роналду (5).

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