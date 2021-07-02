"Милан" начал переговоры о трансфере второго бомбардира Евро-2020
Нападающий леверкузенского "Байера" Патрик Шик может стать игроком "Милана", сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, "россонери" уже вступили в переговоры по поводу покупки 25-летнего футболиста.
"Фармацевты" оценивают чешского бомбардира в 40 миллионов евро.
Шик забил 4 гола в 4 матчах Евро-2020. Это второй результат в турнире - больше только у португальца Криштиану Роналду (5).
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