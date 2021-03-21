"Милан" начал переговоры по трансферу Влашича

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"Милан" начал переговоры по трансферу Влашича

Фото: твиттер Sportbox/Автор неизвестен

"Милан" начал предварительные переговоры по трансферу хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, представители итальянского клуба провели беседу с агентом футболиста. "Милан" рассматривает кандидатуру Влашича в качестве замену турецкому полузащитнику Хакану Чалханоглу, который отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2021 года. Сумма отступных в контракте хорвата составляет 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с российским клубом действует до лета 2024 года.

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