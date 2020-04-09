"Милан" начал работу над трансфером Тонали

"Милан" заинтересован в приобретении полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" уже начали переговоры с агентом футболиста по поводу возможного трансфера.

Конкуренцию "Милану" в гонке за хавбеком составят "Ювентус", ПСЖ и клубы АПЛ.

"Брешия" требует за Тонали не менее 50 миллионов евро.

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