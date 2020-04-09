"Милан" начал работу над трансфером Тонали
"Милан" заинтересован в приобретении полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, "россонери" уже начали переговоры с агентом футболиста по поводу возможного трансфера.
Конкуренцию "Милану" в гонке за хавбеком составят "Ювентус", ПСЖ и клубы АПЛ.
"Брешия" требует за Тонали не менее 50 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16