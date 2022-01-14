"Милан" надолго потерял Томори

Фото твиттер "Милана"

Центральный защитник "Милана" Фикайо Томори выбыл из строя на длительный срок.

По информации Sky Sport Italia, 24-летний футболист травмировал медиальный мениск левого колена.

Сообщается, что на восстановление англичанину потребуется около двух месяцев.

В текущем сезоне Томори сыграл за "Милан" 23 матча и забил 1 гол.

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