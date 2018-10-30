"Милан" надолго потерял защитника

"Милан" надолго потерял своего защитника Маттиа Кальдару, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, на одной из тренировок 24-летний футболист получил разрыв икроножной мышцы и теперь будет вынужден пропустить не менее трёх месяцев.

Напомним, что Кальдара присоединился к "Милану" прошлым летом в обмен на Леонардо Бонуччи, однако в текущем сезоне провёл за "россонери" всего 1 матч.

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