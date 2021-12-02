"Милан" надолго теряет основного защитника

Фото: инстаграм Симона Кьяера/Автор неизвестен

Датский защитник "Милана" Симон Кьяер выбыл из строя из-за травмы и перенесет операцию, сообщает журналист Антонио Витьелло в своем твиттере.

По сведениям источника, футболисту будет сделана артроскопия левого колена для восстановления поврежденной связки. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Эту травму датчанин получил в матч 15-го тура Серии А с "Дженоа" (3:0).

В нынешнем сезоне 32-летний Кьяер провел за "Милан" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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