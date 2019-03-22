"Милан" накажет Кессье и Билью за потасовку во время дерби с "Интером"

1 Теги миланфранк кессьелукас билья

"Милан" накажет Кессье и Билью за потасовку во время дерби с "Интером"

"Милан" определился с наказанием для полузащитников команды Франка Кессье и Лукаса Бильи, между которыми вспыхнул конфликт во время матча Серии А против "Интера".

Напомним, что футболисты едва не подрались - их пришлось разнимать одноклубникам.

Как сообщает Football Italia, ивуариец и аргентинец будут оштрафованы. Сумма взыскания пока неизвестна.

При этом Кессье грозят дополнительные санкции, поскольку его поведением остался крайне разочарован главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо.

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