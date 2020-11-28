"Милан" намерен арендовать форварда "Реала"
Форвард "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Милана".
По сведениям Fichajes, "россонери" хотят арендовать 27-летнего игрока до конца сезона с возможностью выкупа.
Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
В текущем сезоне Диас принял участие в трех матчах и отметился одним голом.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" договорился с хавбеком "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Страсбур" сыграл вничью с "Ренном" в матче Лиги 1
-
"Вальядолид" и "Леванте" не выявили победителя в матче Примеры
-
"Кристал Пэлас" проиграл "Ньюкаслу", пропустив два гола на последних минутах
-
Гончаренко высказался о выступлениях российских клубов в еврокубках
-
"Милан" намерен арендовать форварда "Реала"
-
"Вольфсбург" в результативном матче одолел "Вердер". Команды забили на двоих 8 голов
-
Гончаренко выступает за отмену лимита на легионеров
-
Глушаков оценил шансы "Спартака" на чемпионство
-
Пике: "Мы все надеемся, что Месси останется, но это его личное решение"
-
Сын Марадоны: "Забери меня, когда придет мое время"
-
Пирло прокомментировал отсутствие Роналду в заявке на матч с "Беневенто"
-
Агент Трабукки рассказал, почему сорвались трансферы Азмуна и Кокорина в "Наполи"
-
"Барселона" договорилась с игроками о снижении зарплат
-
"Интер" снизил стоимость Эриксена
-
Еще один кандидат в президенты "Барселоны" хочет вернуть Неймара
-
"Ювентус" хочет подписать ван де Бека в зимнее трансферное окно
-
"Интер" определился с главным кандидатом на замену Конте
-
Алексей Миранчук заразился коронавирусом
-
Мальдини рассказал об интересе "Милана" к Товену
-
Друг Марадоны: "Диего умер в бедности"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17