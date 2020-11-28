"Милан" намерен арендовать форварда "Реала"

Форвард "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Милана".

По сведениям Fichajes, "россонери" хотят арендовать 27-летнего игрока до конца сезона с возможностью выкупа.

Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Диас принял участие в трех матчах и отметился одним голом.

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