"Милан" намерен арендовать защитника "Барселоны"

В "Милане" активно ведут поиски замены защитнику Андреа Конти, который пропустит около шести месяцев из-за травмы.

В клубе рассматривают вариант с арендой защитника "Барселоны" Алеиша Видаля в январе.

Видаль никак не входит в планы каталонского клуба, из-за чего "Барселона" может согласиться отпустить его в аренду.

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