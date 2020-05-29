"Милан" намерен этим летом приобрести хавбека сборной Ирландии

Хавбек "Бернли" и сборной Ирландии Джефф Хендрик может перейти в "Милан". Об этом информирует Sky Sports.

По данным источника, соглашение 28-летнего футболиста с английским клубом истекакт в июне 2020 года. Таким образом, в "Милан" полузащитник может перейти на правах свободного агента.

В "Бернли" Хендрик играет с 2016 года. За это время он провел 139 матчей за команду. Также в его активе 54 игры в составе сборной Ирландии.

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