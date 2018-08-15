"Милан" намерен избавиться от ветерана команды

"Милан" хочет расстаться с полузащитником Риккардо Монтоливо, но он отказывается уходить, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, главный тренер миланского клуба не рассчитывает на футболиста. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

В прошлом сезоне 33-летний Монтоливо провел за "Милан" 26 матчей и забил 3 гола.

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