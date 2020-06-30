"Милан" намерен купить Алексея Миранчука летом

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"Милан" намерен купить Алексея Миранчука летом

"Милан" вновь проявляет интерес к полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Миранчуку, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Милан" уже пытался купить игрока в январе, но тогда итальянцы не договорились с руководством российского клуба по сумме трансфера.

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Локомотив" начал вести переговоры с Алексеем Миранчуком о новом контракте. | http://soccernews.ru
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