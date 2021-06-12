"Милан" намерен купить форварда "Зенита"

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"Милан" намерен купить форварда "Зенита"

Фото сайт РПЛ

"Милан" нацелился на нападающего питерского "Зенита" Сердара Азмуна, пишет La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 26-летний иранец - одна из трансферных целей "россонери". Клуб собирается усилить состав перед возвращением в Лигу Чемпионов.

Также в шорт-лист "Милана" входят Оливье Жиру ("Челси") и Мауро Икарди (ПСЖ).

В минувшем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 29 матчей, забил 19 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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