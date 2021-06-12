"Милан" намерен купить форварда "Зенита"
Фото сайт РПЛ
"Милан" нацелился на нападающего питерского "Зенита" Сердара Азмуна, пишет La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, 26-летний иранец - одна из трансферных целей "россонери". Клуб собирается усилить состав перед возвращением в Лигу Чемпионов.
Также в шорт-лист "Милана" входят Оливье Жиру ("Челси") и Мауро Икарди (ПСЖ).
В минувшем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 29 матчей, забил 19 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
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|Наполи
|26
|39
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|26
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|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|16
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|26
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|25
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|Лечче
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