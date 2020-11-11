"Милан" намерен купить хавбека "Ред Булл Зальцбург" Доминика Собослаи

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"Милан" намерен купить хавбека "Ред Булл Зальцбург" Доминика Собослаи

"Милан" интересуется хавбеком "Ред Булл Зальцбург" Домеником Собослаи, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, миланский клуб готов заплатить за игрока 25 миллионов евро. "Милан" хочет активировать опцию выкупа полузащитника летом 2021 года.

В игроке также заинтересован "Арсенал", который намерен купить футболиста уже в январе 2021 года.

В текущем розыгрыше Собослаи провёл 12 матчей, отметившись 5 голами и 8 ассистами.

А еще: "Атлетико" нацелился на хавбека "Милана"| http://soccernews.ru

 
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