"Милан" намерен купить игрока "Ювентуса" Демирала за 35 миллионов евро
Защитник "Ювентуса" Мерих Демирал может продолжить карьеру в "Милане", передает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, миланцы готовы заплатить за игрока 35 миллионов евро. Отметим, что часть суммы достанется бывшему клубу защитника "Сассуоло". Контракт игрока с туринцами рассчитан до 2024 года
Завтра, 27 августа, состоятся переговоры, на которых станет известно, перейдет ли защитник в стан "россонери".
Демирал перешёл в "Ювентус" летом этого года из "Сассуоло" за 18 миллионов евро. В минувшем сезоне 21-летний футболист участвовал в 14 матчах.
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