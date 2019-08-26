"Милан" намерен купить игрока "Ювентуса" Демирала за 35 миллионов евро

Теги мерих демиралювентусмилантрансферы

"Милан" намерен купить игрока "Ювентуса" Демирала за 35 миллионов евро

Защитник "Ювентуса" Мерих Демирал может продолжить карьеру в "Милане", передает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, миланцы готовы заплатить за игрока 35 миллионов евро. Отметим, что часть суммы достанется бывшему клубу защитника "Сассуоло". Контракт игрока с туринцами рассчитан до 2024 года

Завтра, 27 августа, состоятся переговоры, на которых станет известно, перейдет ли защитник в стан "россонери".

Демирал перешёл в "Ювентус" летом этого года из "Сассуоло" за 18 миллионов евро. В минувшем сезоне 21-летний футболист участвовал в 14 матчах.

А еще: Де Лигт: "Непопадание в стартовый состав "Ювентуса" стало для меня неожиданностью"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА близок к приобретению игрока "Севильи"

ЦСКА близок к приобретению игрока "Севильи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лацио Лацио 1 3
2 Наполи Наполи 1 3
3 Аталанта Аталанта 1 3
4 Торино Торино 1 3
5 Брешия Брешия 1 3
6 Ювентус Ювентус 1 3
7 Удинезе Удинезе 1 3
8 Дженоа Дженоа 1 1
9 Рома Рома 1 1
10 Болонья Болонья 1 1
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
12 Интер Милан Интер Милан 0 0
13 Лечче Лечче 0 0
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 СПАЛ СПАЛ 1 0
16 Сассуоло Сассуоло 1 0
17 Кальяри Кальяри 1 0
18 Милан Милан 1 0
19 Парма Парма 1 0
20 Сампдория Сампдория 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов