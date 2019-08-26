"Милан" намерен купить игрока "Ювентуса" Демирала за 35 миллионов евро

Защитник "Ювентуса" Мерих Демирал может продолжить карьеру в "Милане", передает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, миланцы готовы заплатить за игрока 35 миллионов евро. Отметим, что часть суммы достанется бывшему клубу защитника "Сассуоло". Контракт игрока с туринцами рассчитан до 2024 года

Завтра, 27 августа, состоятся переговоры, на которых станет известно, перейдет ли защитник в стан "россонери".

Демирал перешёл в "Ювентус" летом этого года из "Сассуоло" за 18 миллионов евро. В минувшем сезоне 21-летний футболист участвовал в 14 матчах.

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