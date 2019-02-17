"Милан" намерен купить одного из самых перспективных игроков мира
"Милан" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Ренна" Исмаила Сарру, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить не менее 50 миллионов евро.
Также Сарр входит в сферу интересов "Барселона".
В нынешнем сезоне 20-летний Сарр провел за "Ренн" 33 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь голевых пасов.
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|Милан
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|Рома
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|Лацио
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|Аталанта
|24
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|Сампдория
|23
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|10
|Фиорентина
|23
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|11
|Сассуоло
|23
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|12
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|Фрозиноне
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|23
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