"Милан" намерен купить одного из самых перспективных игроков мира



"Милан" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Ренна" Исмаила Сарру, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить не менее 50 миллионов евро.

Также Сарр входит в сферу интересов "Барселона".

В нынешнем сезоне 20-летний Сарр провел за "Ренн" 33 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь голевых пасов.

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