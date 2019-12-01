"Милан" намерен объявить о переходе Ибрагимовича в день юбилея клуба

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может стать игроком "Милана" 15 декабря, сообщает Corriere della sera.

По сведениям издания, руководство "Милана" хочет приурочить переход форварда к 120-летию клуба, которое будет отмечаться именно в этот день. Итальянский клуб предложил форварду контракт до лета 2021 года, но через полгода соглашение может быть расторгнуть по инициативе игрока.

В завершившемся сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Лос-Анджелес Гэлакси" 31 матч и забил 31 гол. Его контракт с клубом истекает 31 декабря 2019 года. Американский клуб предложил форварду продлить сотрудничество.

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