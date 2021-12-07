"Милан" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Фото: инстаграм Андреаса Кристенсена/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к датскому защитнику "Челси" Андреасу Кристенсену, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с лондонцами. Таким образом, игрок может достаться "Милану" бесплатно. Также в услугах датчанина заинтересована "Барселона".

В нынешнем сезоне 25-летний Кристенсен провел за "Челси" 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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