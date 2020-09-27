"Милан" намерен перехватить трансферную цель "Лестера" и "Вест Хэма"

"Милан" планирует подписать защитника "Сент-Этьена" Уэсли Фофана, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют "Лестер" и "Вест Хэм".

Соглашение 19-летнего игрока с французским клубом рассчитано до лета 2024 года. В текущем розыгрыше Лиги 1 Фофан провел 1 матч.

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