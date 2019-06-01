"Милан" намерен переманить главного тренера "Сампдории"

Теги милансампдориямарко джампаоло

"Милан" намерен переманить главного тренера "Сампдории"

"Милан" проявляет интерес к главному тренеру "Сампдории" Марко Джампаоло, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб уже достиг договоренности со специалистом. Впрочем, миланцам теперь нужно согласовать с "Сампдорией" сумму компенсации за тренера.

Другими вариантами для "Милана" являются Симоне Индзаги ("Лацио") и Роберто Де Дзерби ("Сассуоло").

Напомним, что в минувшем сезоне "Милан" занял пятое место в чемпионате Италии, не сумел попасть в Лигу чемпионов и уволил Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.

Не пропустите: "Челси" готов отпустить Сарри в "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 31 мая

Главные новости дня: 31 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов