"Милан" намерен переманить главного тренера "Сампдории"
"Милан" проявляет интерес к главному тренеру "Сампдории" Марко Джампаоло, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, миланский клуб уже достиг договоренности со специалистом. Впрочем, миланцам теперь нужно согласовать с "Сампдорией" сумму компенсации за тренера.
Другими вариантами для "Милана" являются Симоне Индзаги ("Лацио") и Роберто Де Дзерби ("Сассуоло").
Напомним, что в минувшем сезоне "Милан" занял пятое место в чемпионате Италии, не сумел попасть в Лигу чемпионов и уволил Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.
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