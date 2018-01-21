"Милан" намерен переманить Сарри из "Наполи"

"Милан" нацелился на главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "россонери" готовы будут сделать более выгодное в финансовом плане предложение 59-летнему специалисту, зарабатывающему сейчас в своем клубе 2 миллиона евро за сезон. В частности, за каждый год сотрудничества "Милан" планирует платить Сарри 3 миллиона евро.

Напомним, Пеллегрини объяснил, почему он отказал "Милану" ради "Ромы". | soccernews.ru